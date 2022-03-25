Kirayı almaya geldi, kiracısını ölü buldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, kirasını almak üzere gittiği evinde oturan kiracısını ölü buldu.

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  • 25.03.2022 20:44
  • Güncelleme: 26.03.2022 07:56
Kirayı almaya geldi, kiracısını ölü buldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, kirasını almak üzere gittiği evinde oturan kiracısını ölü buldu.

Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi 2. Cadde üzerinde meydana gelen olayda bir ev sahibi, kirasını almak üzere evinde oturan Süleyman K.’nın (41) evine gitti. Zile basan şahıs kapıyı açan olmayınca, pencerelerden içeri baktı. Evin içerisindeki kiracısı Süleyman K.’nın hareketsiz bir şekilde yattığını gören ev sahibi, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Süleyman K.’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Süleyman K.’nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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