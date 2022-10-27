Kiralık araçtan 53 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisine ulaşan Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin kiralık araca yaptığı ortak operasyonda 53 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ’dan batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği bilgisine ulaştı. Ekiplerce yapılan ortak çalışmalarda; uyuşturucunun bulunduğu araç Malatya uygulama noktasında durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 53 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin yakalandığı aracın kiralık olduğu tespit edilirken, olayla ilgili B.C. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.