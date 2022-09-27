Kira artışında sınır yüzde 25, uygulanan yüzde 200

Gayrimenkul Danışmanı Ahmet Yağcıoğlu, ev sahiplerinin genelde yüzde 200 zam istediğini, kabul etmeyen kiracılar içinse tahliye davası açtığını anlattı.

Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, 11 Haziran 2022’de Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi suretiyle enflasyonun frenlenmesi amacıyla çıkarılan yasa, ne yazık ki çoğu mal sahibi tarafından yok sayıldı. Mülk sahipleri, kendi geçim zorluklarını ve artan maliyetleri gerekçe göstererek kiracılarından yüksek oranlarda artış yapmalarını istedi.

Yüzde 25 kira artış sınırının 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olduğunu anımsatan Gayrimenkul Danışmanı Ahmet Yağcıoğlu, ancak bu yasal düzenlemeye çoğu ev sahibinin uymadığını söyledi. “25’e kadar artış yapılabileceği hükmü maalesef ki toplum içerisinde çok yer bulmadı” diyen Yağcıoğlu, “Bu noktada fikir ayrılıkları çok oluyor. Yüzde 25 kararını çok az bir kesim uyguluyor. Genellikle de uzlaşı yoluna gidiliyor. Ev sahipleri kiracılara genelde yüzde 200 oranında kira artışı talep ediyor. Uzlaşmayla çözülmediğinde de bu durum kendisinin, birinci derece yakınlarının oturacağını ya da evi satacağını söyleyerek kiracıdan tahliye talep ediyor” dedi.

‘KİRACILAR DA GENELDE ANLAŞMA YOLUNU SEÇİYOR’

Anlaşmazlıklar sebebiyle birçok ev sahibi ile kiracının davalık olduğunu anımsatan Gayrimenkul Danışmanı Yağcıoğlu, “Kiracıların beklentileri yüzde 25’lik artış yapmak. Ancak gündemi takip eden piyasa şartlarını bilen ya da kendini riske etmek istemeyen kiracılarımız, genellikle anlaşma yolunu tercih ediyor. Ev sahibiyle ya da bizler vasıtasıyla orta yolda anlaşmaya çalışıyorlar” diye konuştu.