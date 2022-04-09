Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

MHP Kocasinan meclis üyeliğinden istifa eden ve akşam saatlerinde tv programına katılmak üzere gittiği yerde saldırıya uğrayan İş İnsanı Sedat Kılınç, saldırı sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Durumunun iyi olduğunu söyleyen Kılınç: “Değerli dostlar ,ben iyiyim televizyon programı öncesi 100 kişiye yakın bir gurup tarafından saldırıya uğradım. Ben iyiyim ,hastanede tedavi altındayım. Hastaneye gelen ülkemin her köşesinden arayan soran destek veren tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Kaçırıldığım ve sürüklendiğim haberi doğru değildir. Ben ülkem ,vatanım İçin ölmeye de hazırım” dedi.