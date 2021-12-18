Kılıçdaroğlu: 'İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız, Ekrem Başkan rahat edeceksin'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde 5 yıl içinde İstanbul'un nüfusunun 2,5 milyon düşeceğini söyleyerek, Rahat edeceksin Ekrem Başkan dedi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 18.12.2021 18:26
Kılıçdaroğlu: 'İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız, Ekrem Başkan rahat edeceksin'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde 5 yıl içinde İstanbul'un nüfusunun 2,5 milyon düşeceğini söyleyerek, Rahat edeceksin Ekrem Başkan dedi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde 5 yıl içinde İstanbul’un nüfusunun 2,5 milyon düşeceğini söyleyerek, "Rahat edeceksin Ekrem Başkan" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de partisinin düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı. Kılıçdaroğlu, vatanseverlerin ortak görüşünün Türkiye’yi huzura kavuşturmak olduğunu ifade ederek, "Görüştüğüm herkese şunu söylüyorum. Bizim ülkeyi nasıl kaliteli ve nitelikli yönetebileceğimizi görmek istiyorsanız belediye başkanlarımızın uygulamalarına bakın’ diyorum. Her belediye başkanımız başarılı performans sergiliyorlar. Biz bu performansı Türkiye genelinde sergilemek istiyoruz. O zaman içlerine biraz su serpiliyor, çözümün olduğunu görüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir zaman bir devlet bir kişinin iki dudağına teslim edilmedi. O zaman yapmamız gereken geniş bir helalleşmeyi bu topraklarda hayata geçirmektir. Eski kavgalardan arınarak daha güzel bir geleceğe, daha güvenli bir geleceğe ve hepimizin memnun olacağı bir geleceğe toplumu hazırlamaktır. Bu bütün vatanseverlerin görevidir. İnancı ve yaşam tarzı, siyasi görüşü ne olursa olsun bütün vatanseverlerin ortak görüşü; Türkiye’yi huzura kavuşturmaktır. Bu mücadeleyi yapacağız" dedi.

"Kayseri’den 1 milletvekili çıkarıp hiç belediye başkanı çıkaramıyorsak sorun bizde"

Kayserilileri daha fazla kucaklayacaklarını, kendileriyle daha fazla iletişim kuracaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bu toplantıyı bir tek belediye başkanımızın olmadığı Kayseri’de yapıyoruz. Dün, belediye başkanı arkadaşlarım alanlara çıktı, çünkü biz Kayseri’yi seviyoruz. Eğer Kayseri’den sadece 1 milletvekili çıkarabiliyorsak ve hiç belediye başkanı çıkarmıyorsak sorun Kayserililerde değil, bizde. Kayserilileri kucaklayacağız, daha fazla geleceğiz, daha fazla iletişim kuracağız. Esnafın, çiftçinin, sanayicinin masasına oturacağız, siyasi propaganda yapmadan sadece soruları dinleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Milliyetçi kardeşlerim, gelin CHP çatısı altına"

Kendilerini ’ülkücü’, ’milliyetçi’ olarak tanımlayanları CHP çatısı altında toplanmaya davet eden Kılıçdaroğlu, "Bütün Kayserililere, bütün vatandaşlara ve özellikle de kendisini ’milliyetçi’ olarak tanımlayan bütün ülkücü, milliyetçi kardeşlerime sesleniyorum; milliyetçi arıyorsanız gelin Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altına tamamının milliyetçi olduğunu göreceğiz. Milliyetçilik vatanseverliktir, bayrağını sevendir, egemen güçlerin karşısında diz çökmeyendir. Milliyetçilik kavramı sıradan bir kavram değildir ve kimse unutmasın; altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir" diye konuştu.

"Ekrem Başkan rahat edeceksin"

Çalıştayda projeleri hakkında da bilgiler veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kayseri Sanayi Odası’nda anlattım, önemli bir projemiz var. Samandağı’ndan başlayıp Mersin’e kadar. Doğu Akdeniz’in ve hatta Akdeniz’in en güçlü ülkesi haline getireceğiz Türkiye’yi. Doğu Akdeniz’in karbon yataklarını Türkiye üzerinden Avrupa’ya göndereceğiz. 5 yıl içinde Kayseri iki büyük Kayseri, Sivas iki büyük Sivas, Maraş iki büyük Maraş olacak. Hızla büyüteceğiz. Nükleer enerji alıyorlar, KW KDV hariç 13,5 cent dünyanın en pahalı enerjisini satıyorlar bizim sanayiciye. Allah’ın izniyle iktidar olacağız, ürettiğimiz elektriğin maliyeti 5 centi aşmayacak. Bunu yapacağız, katma değeri yüksek ürün üreteceğiz. 5 yıl içinde İstanbul’un nüfusu 2,5 milyon düşecek. Ekrem Başkan rahat edeceksin" dedi.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Sosyal sorumluluk alanına örnek proje

Sosyal sorumluluk alanına örnek proje

Büyükşehir'in 128 araç ve 291 personeli karla mücadele için hazır

Büyükşehir'in 128 araç ve 291 personeli karla mücadele için hazır

'Kutlu dağ Erciyes' kitabı tanıtıldı

'Kutlu dağ Erciyes' kitabı tanıtıldı

Uluslararası Göçmenler Günü AGÜ'de Kutlandı

Uluslararası Göçmenler Günü AGÜ’de Kutlandı

Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

Bahçeye uçan otomobilden yara almadan çıktı, yardım istemeye gitti

Bahçeye uçan otomobilden yara almadan çıktı, yardım istemeye gitti

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

4
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kentsel dönüşüm 'de 224 aileye anahtarları teslim edildi

Kentsel dönüşüm 'de 224 aileye anahtarları teslim edildi

Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Erciyes'te otel açılışına katıldı

Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Erciyes'te otel açılışına katıldı

DAHA FAZLA
21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı

21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı

Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Talas Belediyesi'nden sokak hayvanları için 40 besleme noktası

Talas Belediyesi'nden sokak hayvanları için 40 besleme noktası

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

AK Parti'li Özhaseki: 'Kemal bey biraz sabrederse 1-1.5 sene sonra seçim var. O zaman bir kez daha tıraşı gözünün önüne iner'

AK Parti'li Özhaseki: 'Kemal bey biraz sabrederse 1-1.5 sene sonra seçim var. O zaman bir kez daha tıraşı gözünün önüne iner'