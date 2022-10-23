Kılıçdaroğlu: 'Bir oydan bir şey olmaz demeyeceksiniz. Hepiniz sandığa gideceksiniz'

Yozgat'ta vatandaşları sandığa gitmeleri konusunda uyaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Seçim geldiği zaman sakın ola ki, boş verin sandığa gitmesek de bir şey olmaz. Bir oydan bir şey olmaz demeyeceksiniz. Hepiniz ama hepiniz sandığa gideceksiniz. Oylarınızı kullanacaksınız' dedi.

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  • 23.10.2022 15:42
  • Güncelleme: 23.10.2022 15:42
Kılıçdaroğlu: 'Bir oydan bir şey olmaz demeyeceksiniz. Hepiniz sandığa gideceksiniz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta vatandaşları sandığa gitmeleri konusunda uyaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Seçim geldiği zaman sakın ola ki, boş verin sandığa gitmesek de bir şey olmaz. Bir oydan bir şey olmaz demeyeceksiniz. Hepiniz ama hepiniz sandığa gideceksiniz. Oylarınızı kullanacaksınız” dedi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir’den belde hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrasında belde halkına hitaben konuşma yapan Kılıçdaroğlu, tek amaçlarının 85 milyonun huzur içerisinde yaşaması olduğunu belirterek çalışmalara bu yönde devam ettiklerini söyledi.

“Amacımız güzel bir ülkede 85 milyonun huzur içinde yaşamasıdır”

Siyasette zaman zaman tartışmaların olduğunu da ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bir şeyden emin olmanızı isterim. Bu kardeşinizin tek hedefi var. Güzel bir ülkede 85 milyonun huzur içinde yaşamasıdır. Tek amacım budur. Bu amaç için çalışalım. Eleştiriler olur, meydan okumalar olur. Hiçbir endişeniz olmasın. Bay Kemal hiçbir mücadeleden bir adım bile geri adım atmaz. Hiç merak etmeyin. Bütün bunlar bir tarafa emin olmanızı isterim. Sizin için bu ülkenin 7’den 70’e bütün evlatları için, gençleri için, yaşları için çalışıyorum. Çaba harcıyorum, sadece ben değil milletvekili arkadaşlarım da aynı şekilde büyük çaba harcıyorlar. Onlar da mücadele ediyorlar. Zamanımız yok, geziyoruz. Anadolu güzel, Anadolu büyük bir coğrafya, o coğrafyada bütün vatandaşlarımızla kucaklaşmak istiyoruz. Yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, kızıyla herkesle ama herkesle dost olmak, kardeş olmak, beraber olmak, ortak mücadele etmek belirlemek için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz inşallah sizlerin desteğiyle son bulacaktır” dedi.

“Herkes sandıklara sahip çıkacak, oylara sahip çıkacak”

Yozgat’ta vatandaşları sandığa davet eden Kılıçdaroğlu, “Seçimlerde tek isteğim var. Seçim geldiği zaman sakın ola ki ya boş verin sandığa gitmesek de bir şey olmaz. Bir oydan bir şey olmaz demeyeceksiniz, hepiniz ama hepiniz sandığa gideceksiniz. Oylarınızı kullanacaksınız. Seçim sonuçlarına bakacaksınız. Sandık görevlileri görevini yapıyor mu, yapmıyor mu? Onlara da bakacaksınız. Sandık görevlisi görevini yapmıyorsa il başkanımız burada, ilçe başkanımız burada onlara da söyleyeceksiniz. Herkes görevini yapacak, sandıklara sahip çıkacak, oylara sahip çıkacak. Şöyle bir endişe yaratıyorlar. Efendim işte oy olur, seçimler olur. Bunlar şunu yaparlar, bunu yaparlar, ayak oyunları yaparlar. Hiçbir oyun bize sökmez. En büyük millettir, halktır ve biz mutlaka iktidarı kucaklayacağız. Sizin için kucaklayacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Bahadın Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti.

İHA

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