Kick Boksçular 15 Temmuz kupasında mücadele etti
Kayseri Kick Boks İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan müsabakalar Talas Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
- 18.07.2022 14:38
- Güncelleme: 18.07.2022 14:38
İki gün süren müsabakalara 20 kulüpten 150 sporcu katıldı. Talas Spor Salonu’nda gerçekleştirilen
15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü Kupası, gençler, yıldızlar ve minikler yaş kategorisinde yapıldı. Sporcular sıkletlerine göre Point Fighting, Kick Light, Full Contact ve Low Kick kategorilerinde yarıştı. Erkek ve kız sporcuların katıldığı müsabakalar sonucunda dereceye giren isimlere kupa ve madalyaları verildi.
1ha
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