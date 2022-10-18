Kıbrıslı turizmcilerden Erciyes'e çıkarma

Kış turizmi sektöründe lider konumunda bulunan Erciyes Kayak Merkezi, Kıbrıs'tan gelen 70 turizm profesyonelini ağırladı.

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  • 18.10.2022 09:55
  • Güncelleme: 18.10.2022 10:14
Kıbrıslı turizmcilerden Erciyes'e çıkarma
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kış turizmi sektöründe lider konumunda bulunan Erciyes Kayak Merkezi, Kıbrıs’tan gelen 70 turizm profesyonelini ağırladı.

Son yollarda yaptığı global tanıtım ve pazarlama çalışmaları neticesinde dünyanın dört yanından on binlerce yabancı turist ağırlayan Türkiye’nin en büyük ve en gelişmiş kayak merkezi Erciyes, tanıtım çalışmalarına Kıbrıs ile devam etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-KKTC ile Kayseri arasında turizmin geliştirilmesi amacıyla TURSAB, KITSAB ve ORAN tarafında düzenlenen organizasyon çerçevesinde KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ve beraberindeki 70 acente yetkilisi Erciyes’i ziyaret etti.

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’nden gelen seyahat acente ve tur operatörüne, Erciyes ile ilgili geniş bir sunum yaparak detaylı bilgiler verdi. Turizm profesyonelleri daha sonra dağda bulunan tesisleri gezerek Erciyes’in turizm değerlerini keşfetti.

Programın çok faydalı geçtiğini söylen KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, “Erciyes’te yapılan büyük yatırımlar ile muhteşem bir kayak merkezi oluşturulmuş. Kayseri’deki turizm değerleri de büyük zenginlik. Bizler de bu imkânları en iyi şekilde kullanmak için turizmcilerimiz ile birlikte çalışmalarımıza başlayacağız. Acentelerimiz kış paketlerini oluşturmak için şimdiden çalışmalarına başladı diyebiliriz. KKTC ve Kayseri arasındaki turizm işbirliğimizi gelişerek sürecek” ifadelerini kullandı.

Kayseri Erciyes A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı ise "Erciyes artık uluslararası turizm camiasında tanınmaya başlanan bir merkez konumuna geldi. Dünyanın dört bir yanından Erciyes’e yoğun bir talep var. Kış turizmi için Kıbrıs’tan da misafir ağırlamak için ilk girişimlerimizi yaptık. Geçtiğimiz yıllarda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Erciyes’i birkaç kez ziyaret etti ve dağımıza özel bir değer verdiğini belirtmişti. Artık icraata geçerek Erciyes’imizi Kıbrıslı vatandaşlarımıza açmamız gerekiyor. Faydalı bir bilgilendirme gezisi oldu; acente ve operatörlerle görüştük, sunumlar yaptık; dağımızı gezdirdik; sahip olduğumuz potansiyeli anlattık. Kıbrıslı acente yetkilileri de buradaki alt yapıya, imkânların zenginliğine hayran kaldıklarını ifade ettiler. Ümit ediyoruz bu sezona yetişecek şekilde Erciyes paketleri oluşturacaklar ve birlikte yoğun bir çalışma içerisine gireceğiz" dedi.

Programın sonunda Kıbrıs Müsteşarı Serhan Aktunç ve Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun’a teşekkür plaketi takdim edildi.

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İHA

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