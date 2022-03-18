Kıbrıs Gazisi kansere yenik düştü

1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılan ve yardımsever kişiliği ile bilinen Emekli Astsubay Mehmet Erdoğan, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Dün vefat eden Erdoğan’ın ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğan’ın cenazesi bugün Cam-i Kebir’de kılınacak cenaze namazının ardından Yeşilhisar İlçe Mezarlığı’nda defnedilecek.

15 Şubat 1952 Yeşilhisar doğumlu olan Gazi Mehmet Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli kademelerinde görev almıştı. Emekli olduktan sonra memleketi Yeşilhisar’a dönen Erdoğan, evli ve 3 çocuk babasıydı.