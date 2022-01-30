Ketençimen Kayak Merkezi Niğdelileri mutlu etti

Niğde'de bulunan Ketençimen Kayak Merkezi, kayak severlerin akınına uğruyor.

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  • 30.01.2022 15:57
  • Güncelleme: 30.01.2022 15:57
Ketençimen Kayak Merkezi Niğdelileri mutlu etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de bulunan Ketençimen Kayak Merkezi, kayak severlerin akınına uğruyor.

Niğde Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan Ketençimen Kayak Merkezi’nde sosyal tesis, bungalov evler, kamelyalar ve yürüyen bant yer alıyor. Kızak, kar motosikleti ve çocuklar için kar treni ile gezintiler gibi aktiviteler de yapılabiliyor.

Ketençimen Kayak Merkezi Tesisi Müdürü Uğur Öneş, hafta sonları Mersin, Adana ve çevre illerden talep olduğunu söyledi. Kayak merkezinin geçen yıl açıldığını ifade eden Öneş, “Bu sezon tam kapasiteyle çalışmaya başlamıştır. Tesisimizde kafe, restoran bölümleri vardır. Kızak konaklama, kar motoru hizmetleri verilmektedir. Bu yıl yoğun talep var. Hafta sonları özellikle Mersin, Adana ve çevre illerden yoğun talep var. Niğde için de güzel bir aktivite oldu. Böyle bir tesisin hizmet vermesi bizim için onur verici. Niğde’ye büyük bir şey kazandırıldı. Bunu şu an anlayamasalar bile 3-4 yıl sonra parmakla gösterilebilecek bir yer olacak” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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