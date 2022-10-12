KESOB'dan Başkan Özdoğan'a ziyaret

Kayseri Esnaf ve Sanatkrlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve yönetim kurulu üyeleri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

PAYLAŞ
  • 12.10.2022 15:37
  • Güncelleme: 12.10.2022 17:49
KESOB'dan Başkan Özdoğan'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve yönetim kurulu üyeleri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Başkan Özdoğan’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, Hacılar Belediyesi’nin esnaf dostu bir belediye olduğunu söyledi. Odakır, Hacılar Belediyesi ile Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Birliği olarak ilçe halkına daha iyi hizmet vermek adına elbirliği ile uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’da esnafların hayatın her alanında olduklarını belirterek, “Esnafların yaşanan sıkıntılara rağmen gayretle çalıştıklarını biliyoruz. Bizlerde belediye olarak her zaman esnafımızın yanındayız. Esnaflar tüketicinin olmazsa olmazı, bizlerde her zaman bu bağlamda esnaflarımızın yanında olacağız.” dedi.

Kayseri Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da, Başkan Özdoğan’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyerek, Hacılar ilçesinin her geçen gün değiştiğini ve geliştiğini belirtti. Alan, Hacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın da ilçe vatandaşına daha iyi hizmet etme noktasında gayretle çalıştıklarını söyledi.

Ziyarette Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ve Hacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Günek’de hazır bulundu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
4 ilçe kaymakamı Ali Dağı'ndan uçtu

4 ilçe kaymakamı Ali Dağı'ndan uçtu

Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek

Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek

Spor A.Ş. 2'nci Güz Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı

Spor A.Ş. 2’nci Güz Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı

Soğuk havalara karşı bağışıklığı güçlendirecek bitkisel çözümler neler?

Soğuk havalara karşı bağışıklığı güçlendirecek bitkisel çözümler neler?

Kayserisporlu futbolcular lise öğrencileriyle buluştu

Kayserisporlu futbolcular lise öğrencileriyle buluştu

Başkan Yalçın, Bakan Özer'e eğitim yatırımlarını anlattı

Başkan Yalçın, Bakan Özer'e eğitim yatırımlarını anlattı

Çok Okunanlar
1
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

2
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

6
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emniyetten rent a car araçlarına 'KABİS' uygulaması

Emniyetten rent a car araçlarına 'KABİS' uygulaması

Unutulan sigara yangın çıkardı

Unutulan sigara yangın çıkardı

DAHA FAZLA
Kayseri'de PKK'lı 1 kişi yakalandı

Kayseri'de PKK'lı 1 kişi yakalandı

Hırsızlık için girdikleri evde ev sahibini öldüren 4 sanık yeniden hakim karşısında

Hırsızlık için girdikleri evde ev sahibini öldüren 4 sanık yeniden hakim karşısında

Melikgazi'de kadınlar hem üretecek hem kazanacak

Melikgazi'de kadınlar hem üretecek hem kazanacak

Bakan Özer, Kocasinan'da ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi

Bakan Özer, Kocasinan'da ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi

ERÜ'den 30 öğretim üyesi, 2021 yılının 'En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı

ERÜ'den 30 öğretim üyesi, 2021 yılının 'En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı