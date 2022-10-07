KESOB Başkanı Odakır, ilçe ziyaretlerini tamamladı

Kayseri Esnaf ve Sanatkrlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve Yönetim Kurulu üyeleri, birliğe bağlı odalara iade-i ziyaret turlarına devam ediyor. Bu çerçevede ziyaret turlarının ikinci etabında 4 ilçede bulunan odalara ziyaretler gerçekleştirildi. Böylece ilçelere yönelik ziyaretler tamamlandı.

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  • 07.10.2022 15:11
  • Güncelleme: 07.10.2022 16:10
KESOB Başkanı Odakır, ilçe ziyaretlerini tamamladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve Yönetim Kurulu üyeleri, birliğe bağlı odalara iade-i ziyaret turlarına devam ediyor. Bu çerçevede ziyaret turlarının ikinci etabında 4 ilçede bulunan odalara ziyaretler gerçekleştirildi. Böylece ilçelere yönelik ziyaretler tamamlandı.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, iade-i ziyaret turlarına devam ediyor. Ziyaretlerin ilk etabı Yeşilhisar, İncesu, Yahyalı, Develi ve Tomarza ilçelerindeki odalara yönelik gerçekleşmişti. İade-i ziyaretlerin ikinci etabında ise Felahiye, Sarıoğlan, Bünyan ve Pınarbaşı’ndaki odalar ziyaret edildi. Bu çerçevede Felahiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Sarıoğlan Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Bünyan Şoförler ve Otomobilciler Odası, Bünyan Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Pınarbaşı Şoförler ve Otomobilciler Odası’na ziyaretler gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde Başkan Şeyhi Odakır, oda başkanlarıyla fikir alışverişinde bulundu. Başkan Odakır, “İlçe ziyaretlerimizi tamamladık. Söz konusu ziyaret turlarımızda odalarımızla istişareler yaptık, bilgilendirmeler yaptık, talepleri dinledik ve adeta ilçelerimizin nabzını tuttuk. Başkanlarımıza ilgi ve alakaları için şükranlarımızı sunuyoruz. Merkezde bulunan odalarımıza yönelik de ziyaret turu yapmayı planlıyoruz. Kısa sürede de merkez odalarımızın nabzını tutacak ve görüşmeler yapacağız” dedi.

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İHA

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