Kesmeye kıyamadığı ağaç, ziyaretçi akınına uğruyor

Toprak küp, tül ve benzeri objelerle süslenen ağaç fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor.

Yeşilhisar ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan ve ‘Küçük Kapadokya’ olarak da isimlendirilen Keşlik Mahallesi, coğrafi yapısı nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında geliyor. Kayadan oyma camisi ve kiliseleri ile yer altı şehirlerinin bulunduğu mahallede, muhtarın kesmeye kıyamayarak süslediği kurumuş kayısı ağacı da dikkat çekiyor.

Keșlik Mahallesi Muhtarı Emir Metin, “Evimin önündeki kayısı ağacı kuruyunca kesmeye kıyamadım ve süslemeye başladım. Zaman içinde ağaç dilek ağacına döndü. Ağacı, toprak küpler, sepet ve bazı tarımsal eski aletlerle süsledim. Gelenler de bir şeyler asmaya başladı. Zaman içinde mahallemize gelenler bu ağacın önünde fotoğraf çektirmeye başladı. Gelin damatlar da bu tarihi mekanda fotoğraf çektiriyor. Bu da bizi mutlu ediyor” diye konuştu.