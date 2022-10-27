Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 6 kişi cezaevine gönderildi

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli cezaevine gönderildi. 

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  • 27.10.2022 12:50
  • Güncelleme: 27.10.2022 12:50
Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 6 kişi cezaevine gönderildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. 

Bu kapsamda hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu bulundurmak’ ve  ‘taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık’ suçlarından toplam 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y., hakkında ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., hakkında ‘dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G., hakkında ‘infaz kurumuna yasak eşya sokmak’ suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş., hakkında ‘silahla tehdit’ suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T., hakkında ‘silahla tehdit’ suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. isimli şahısla ile birlikte toplamda 24 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı tutuklanarak Bünyan Cezaevi’ne teslim edilirken, 18 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

1ha

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