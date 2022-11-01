Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi şahıs yakalandı.
- 01.11.2022 15:23
- Güncelleme: 01.11.2022 15:49
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Melikgazi ilçesinde yürütülen çalışmalarda; "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN