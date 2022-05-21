Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

PAYLAŞ
  • 21.05.2022 08:34
  • Güncelleme: 21.05.2022 10:27
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği, kent merkezinde haklarında ’hırsızlık’ ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik farklı adreslerde operasyon düzenledi. Operasyonda, ’cinsel istismar’ suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K., hakkında ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., ’bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.D., ’yaralama’ suçundan 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M.G., ’yaralama’ suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S., ’basit yaralama’ suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., ’cinsel taciz’ suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.D., ’ailenin korunması kanununa muhalefet’ suçundan gün 3 gün hapis cezası bulunan Ü.Ş. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 15 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 6’sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 9 kişi de emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor'da son hafta rotasyonu

Kayserispor'da son hafta rotasyonu

Sivasspor ile Kayserispor 30. randevuda

Sivasspor ile Kayserispor 30. randevuda

İnşaattaki bisikletli hırsız asayiş ekiplerinden kaçamadı

İnşaattaki bisikletli hırsız asayiş ekiplerinden kaçamadı

Şehit Komando Er İsmail Moğulkoç mezar başında anıldı

Şehit Komando Er İsmail Moğulkoç mezar başında anıldı

Doğa harikası Koramaz Vadisi'nde bahar temizliğine buyurun

Doğa harikası Koramaz Vadisi’nde bahar temizliğine buyurun

Benzine beklenen indirim geldi

Benzine beklenen indirim geldi

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

4
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

5
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

6
Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç'tan final maçı için meydanda 'dev ekran' müjdesi

Başkan Büyükkılıç'tan final maçı için meydanda 'dev ekran' müjdesi

Öğrencilere 'biyoçeşitlilik' eğitimi verildi

Öğrencilere 'biyoçeşitlilik' eğitimi verildi

DAHA FAZLA
Metruk bina uygulamasında hırsızlık şüphelisi 45 kişi yakalandı

Metruk bina uygulamasında hırsızlık şüphelisi 45 kişi yakalandı

İhtiyaç sahibi hastalara motorlu hasta yatağı ulaştırılıyor

İhtiyaç sahibi hastalara motorlu hasta yatağı ulaştırılıyor

CHP'li Özgür Özer: 'Belediye ödeneklerini sorgulayabilme şansımız yok'

CHP’li Özgür Özer: “Belediye ödeneklerini sorgulayabilme şansımız yok”

Ensari ailesinin mutlu günü

Ensari ailesinin mutlu günü

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı