Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı

Kayseri'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

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  • 25.02.2022 16:09
  • Güncelleme: 25.02.2022 16:42
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Aydınlıkevler, Gültepe, Battalgazi, Gesi ve Kılıçaslan Mahallelerinde ve farklı adreslerde yapılan çalışmalarda 14 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan ’cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., ’bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ ve silahla yağma’ suçlarından 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.C., ’cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 7 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K., ’cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K. ve ’bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G. K. yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan 9’u çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, 5 şahıs ise işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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