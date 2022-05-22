Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan 12 kişi gözaltına alındı. Hakkında hüküm bulunan 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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  • 22.05.2022 16:17
  • Güncelleme: 22.05.2022 16:17
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda aranan şahıslara yönelik değişik adreslere operasyon düzenlendi. Baskınlarda çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı. Bu kapsamda; hakkında ‘Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T., hakkında ‘Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan 4 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D., hakkında ‘Tehdit’ suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.N. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı. 

Yakalanan 9 şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardında serbest bırakılırken, 3 hükümlü ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. 

1ha

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