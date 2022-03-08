Kentin ilk ve tek kadın ambulans şoförü oldu

Nevşehir'de Elif Buket Gürlevik, acil tıp teknisyenliğini bırakıp ambulans şoförü oldu. Trafikte çok zorlandıklarını söyleyen ambulans şoförü Elif Buket Gürlevik, 'Fermuar sistemini' tüm ülkenin öğrenmesi gerektiğinin de altını çizdi.

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  • 08.03.2022 11:31
  • Güncelleme: 08.03.2022 11:31
Kentin ilk ve tek kadın ambulans şoförü oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de Elif Buket Gürlevik, acil tıp teknisyenliğini bırakıp ambulans şoförü oldu. Trafikte çok zorlandıklarını söyleyen ambulans şoförü Elif Buket Gürlevik, “Fermuar sistemini” tüm ülkenin öğrenmesi gerektiğinin de altını çizdi.

112 Acil Sağlık merkezinin ilk kadın ambulans şoförü olan Elif Buket Gürlevik, iki yıldır Nevşehir’de bu mesleği gururla ve onurla yaptığını söyledi. Gürlevik açıklamasında, “İlk olarak kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Ben 10 yıldır 112’de görev yapmaktayım. Yaklaşık iki yıldır da aktif olarak sürücülük yapıyorum. Nevşehir’de ilk ve tek bayan sürücü olmak benim için bir gurur. Bunun devamını tüm arkadaşlarımda görmeyi de isterim. Tek olarak kalmayı kesinlikle istemem. Bütün kadınların bunu başarabileceğine eminim. Biz bu meslekte her zaman her yerde varız. Herkesin bu işi gururla yapmasını umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Mesleğin zorluklarından da bahseden Gürlevik, “Trafikte ambulanslara yol vermek çok zor olmasa gerek. 112’nin ambulansların fermuar sisteminin bütün ülkenin anlayıp uygulaması gerektiğine inanıyorum. Bunu yapmak çok zor değil" ifadelerini kullandı.

İHA

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