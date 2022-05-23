Kent Ekmek'te fiyatlar arttı

Dünya'da yaşanan hammade ve buğday krizi etkisini göstermeye devam ediyor. Bu zamlardan ekmek fiyatları da etkileniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaytur A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Kent Ekmek de maliyet artışlarını gerekçe göstererek ürünlerde fiyat güncellemesine gitti. 1 lira 50 kuruşa satılan 200 gram somun ekmeğin fiyatı 2 liraya yükseldi. Diğer ürünlerde de fiyatlar güncellendi.

Kent Ekmek büfelerindeki yeni fiyat tarifeleri şu şekilde;

Sade Somun (200 gr): 2 TL

Tam Buğday Somun (200 gr): 2,75 TL

Sade Tost Ekmeği (450 gr): 10 TL

Tam Buğday Tost Ekmeği (450 gr): 11 TL

Çavdar Ekmeği (450 gr): 10 TL

Tam Buğday Ekmeği (450 gr): 10 TL

Köy Ekmeği (450 gr): 10 TL

Tam Tahıllı Ekmek (450 gr): 11 TL

Gacer Ekmeği (450 gr): 12 TL

Ruşeymli Ekmek (450 gr): 12 TL

Roll Ekmek (50 gr): 0,70 TL

Roll Tam Buğday Ekmek (50 gr): 0,75 TL

Roll Tuzsuz Ekmek (50 gr): 0,70 TL

Simit (100 gr): 3 TL

Poğaça (100 gr): 3 TL

Galeta: 7,50 TL

Galeta Tam Buğday: 6,50 TL

Galeta Tam Tahıllı: 7,50 TL

Galeta Çeşnili: 8 TL

Galeta Ruşeymli: 8,50 TL

Galeta Unu (400 gr): 6,50 TL