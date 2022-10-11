Kenevir serası kuran zehir tacirleri yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında Melikgazi ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan baskında 10 kilo 250 gram kubar esrar, 100 gram kenevir tohumu ve 17 kök hint keneviri ele geçirildi. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, şüphelilerin uyuşturucu bitkisi kenevir yetiştirmek için sera kurduğu da belirlendi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından ‘uyuşturucu imalatı ve ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilecek.