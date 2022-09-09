Kendini arıcılar birliği başkanı olarak tanıttı, 110 bin TL dolandırdı

Nevşehir’de kendisini arıcılar birliği başkanı olarak tanıtarak toptan şeker kampanyası düzenlediğini iddia eden bir şahıs vatandaşların 110 bin TL’sini dolandırdı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini arıcılar birliği başkanı olarak tanıtan bir şahsın toptan şeker kampanyası yapıldığını söyleyerek vatandaşları 110 bin TL dolandırdığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şahsın Bursa’da olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.