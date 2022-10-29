Kendine zarar veren şahıs belediye binasında kendini lavaboya kilitledi

Kayseri'de kendine zarar veren bir kişi, Büyükşehir Belediyesi binasında kendini tuvalete kilitledi. Ekiplerce binadan çıkarılan şahıs tedavi altına alındı.

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  • 29.10.2022 17:40
  • Güncelleme: 29.10.2022 17:47
Kendine zarar veren şahıs belediye binasında kendini lavaboya kilitledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de kendine zarar veren bir kişi, Büyükşehir Belediyesi binasında kendini tuvalete kilitledi. Ekiplerce binadan çıkarılan şahıs tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, kesici alet ile kendisine zarar verdikten sonra Kayseri Büyükşehir Belediye binasına girdi. Burada şahsın kendisini lavaboya kilitlediğini fark eden güvenlik görevlileri durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra kendisini lavaboya kilitleyen şahıs, ekiplerce binadan çıkarılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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