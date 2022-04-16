Kemoterapiyi ortadan kaldıracak tedavi yöntemi Türkiye’de de uygulanacak

Amerika ve bazı ülkelerde uygulanan Car T Cell tedavi metodunun ülkemizde de yapılabilmesi için yurtdışına eğitim amaçlı doktor gönderilecek.

Car T Cell Tedavi yöntemi, 2020’de Amerika’da onaylandı. Kanser tedavisinde gelinen en son nokta olarak kabul edilen yöntemle, hastalar ağır ilaçlardan kurtuluyor. Amerika başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan Car T Cell tedavi yönteminin Türkiye’de de uygulanması için ilk adım atıldı. ERÜ KANKA Hastanesi tarafından yeni tedavi yönteminin öğrenilmesi için yurtdışına doktor gönderilecek. Ancak pahalı bir süreç olacağı için hastane yönetimi hayırseverlerden destek bekliyor.

CAR T CELL TEDAVİSİ

Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Başkanı ve ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü, KANKA Hastanesi’ni de hayırseverlerin yaptırdığını anımsattı. Prof. Dr. Musa Karakükcü, “Hastanemize ilgi çok güzel. Çocuklarımız hastanemizi çok seviyorlar. Annelerden, ‘eskiden seni hastaneye götüreceğim’ diye cezalandırırken şimdi çocuklar ‘beni hastaneye götür’ demeye başlamışlar. Bizler bu durumdan dolayı mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Car T Cell tedavi metodunun Türkiye’de de uygulanabilmesi istediklerini belirten Karakükcü, “KANKA hastaneyi bitirdikten sonraki hedefi kanserli çocukların ailelerine yardım ederken bir taraftan da gen tedavileriyle ilgili çalışmalarımızı başlattık. Öncelikle Car T Cell dediğimiz bir tedavi metodunu Türkiye’ye yerleştirmek istiyoruz. Türkiye’de şuanda uygulanan böyle bir tedavi metodu yok. Bu tedavi Türkiye için çok pahalı. Bir hastanın Amerika’ya gidip bu tedaviyi yaptırması çok zor. Bu nedenle de tedavileri ülkemizde yapabileceğimiz merkezlere ihtiyaç var. Bizim hastanemizin çok ciddi bir alt yapısı var. Biz imkânları kullanarak Türkiye’de Kartezyen tedavisi başta olmak üzere gen tedavilerine bu hastanede başlamak istiyoruz. En az 6 öğrenciyi 1 yıllık süreyle yurt dışına göndereceğiz ve onlar geldikten sonra Türkiye’de bu tedavi merkezinin kurmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Kanser olan birçok vatandaşın tedavi için yurt dışına gitmeleri gerektiğini belirten Karakükcü, “Bizim hedefimiz 1 ile 3 yıl arasında bu tedavileri hastalarda uygulayabilmek. Bizler Türkiye’de Car T Cell ve gen tedavisini yapmak için çok çalışacağız. Bizler hayırseverlerden destek bekliyoruz. Gelecek desteklerle birlikte ben bu tür tedavilerin Türkiye’de de uygulanacağına inanıyorum. Car T Cell tedavi metodunda vücudumuzun savunma hücrelerini kansere doğru direk yönlendiriyoruz. Biz umut ediyoruz ki 5 yıl sonra pek çok kanser tedavisinde artık Car T Cell tedavileri kullanılmaya başlayacak. İnşallah ilerisi için kemoterapiden kurtulup bu tür tedavilere geçeceğiz” diye konuştu.

