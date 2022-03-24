Kemal Tekden'e 'en iyi yapımcı' ödülü

Pakistan asıllı İngiliz vatandaşları tarafından Londra'daki The Royal Regency Salonu'nda düzenlenen programda İngiltere'de yayınlanan magazin ve yaşam dergisi SleekAsian tarafından Diriliş Ertuğrul yapımcısı Kemal Tekden’e ve başrol oyuncusuna ödül verildi. Programa, İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasının üyeleri Qurban Hussain ve Wajid Khan, Muhalefetteki İşçi Partisinin gölge Adalet Bakanı Imran Hussain, Avrupa Parlamentosu eski üyesi Sajjad Karim ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan da katıldı.

“En iyi yapımcı” ödülüne layık görülen Kemal Tekden’in ödülü, kızı Nurbanu Tekden tarafından alındı. Dizinin başrol Oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a ise ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülü verildi. Öte yandan, yapımcı Ümit Sönmez'in sahibi olduğu RGB Medya-Yapım'a da "organizasyon" ödülü takdim edildi.