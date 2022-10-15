Kedi Bacağı Festivali iptal edildi
Kocasinan Belediyesi tarafından yarın gerçekleştirilecek olan Erkilet Kedi Bacağı Festivali Bartın'da yaşanan maden faciası nedeniyle iptal edildi. Daha önce de Patlıcan Festivali bir kaza nedeniyle iptal edilmişti.
- 15.10.2022 14:53
- Güncelleme: 15.10.2022 15:15
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kocasinan Belediyesi tarafından yarın gerçekleştirilecek olan Erkilet Kedi Bacağı Festivali iptal edildi.
Kocasinan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; "Yarın gerçekleştirmeyi planladığımız Erkilet Kedi Bacağı Festivalimiz Bartın’da yaşanan elim maden kazasından dolayı iptal edilmiştir" denildi.
İHA
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