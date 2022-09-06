Keçi öyle bir yere çıktı ki, çıktığı yerden indirmek çok daha zor oldu

Sivas'ın Zara ilçesinde yaramaz bir keçi inşaat iskelesine çıktı, inşaat işçileri keçiyi çıktığı yerden indirmekte bir hayli güçlük çekti.

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  • 06.09.2022 09:56
  • Güncelleme: 06.09.2022 09:56
Keçi öyle bir yere çıktı ki, çıktığı yerden indirmek çok daha zor oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Zara ilçesinde yaramaz bir keçi inşaat iskelesine çıktı, inşaat işçileri keçiyi çıktığı yerden indirmekte bir hayli güçlük çekti.

Sivas’ın Zara ilçesi Ahmetbaşyurt Mahallesi üzerinde yapımı devam eden inşatta ilginç bir olay yaşandı. Sahibin elinden kaçan yaramaz bir keçi dış kaplamada kullanılan inşaat iskelesine tırmandı. Mola sonrası keçiyi iskelede gören işçiler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen keçi, bir süre sonra işçiler tarafından aşağı indirilerek sahibine teslim edildi. Görüntülerde bir işçinin "Bizim işimizi elimizden almak isteyen keçi" demesi ise yüzleri gülümsetti.

“Sahibini bulup teslim ettik”

İnşaat işçisi Selim Sayan, mola sonrası keçiyi fark ettiklerini söyleyerek, “Biz dışarda çay içiyorduk. Molayı bitirince diğer tarafa geçtik. Keçiyi fark ettik ki iskeleye çıkmıştı. Bizi görünce biraz ürktü, sağa sola kaçmaya başladı. İki arkadaş yukarı çıktık. Keçiyi kıstırdık içeri attık. Daha sonra koştu çatıya kadar çıktı. İnşaattan çıkardık, sahibini bulup teslim ettik” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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