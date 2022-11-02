Keçe sergisi ziyaretçilerini geçmişe götürdü

Cumhuriyetin 99. Yılında 1923'ten 2023'e Efsaneler, Hikayeler, Masallar konulu keçe sergisi ziyaretçilere geçmişi yaşattı.

PAYLAŞ
  • 02.11.2022 12:19
  • Güncelleme: 02.11.2022 12:19
Keçe sergisi ziyaretçilerini geçmişe götürdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhuriyetin 99. Yılında "1923’ten 2023’e Efsaneler, Hikayeler, Masallar" konulu keçe sergisi ziyaretçilere geçmişi yaşattı.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde bulunan Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi’nde düzenlenen "1sen’den Efsaneler, Hikayeler, Masallar” konulu keçe sergisinin açılışına Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Belediye Başkanları, protokol üyeleri ve müze ziyaretçileri katıldı. Ulusal ve uluslararası platformlarda geleneksel keçe sanatı üzerine sergileri olduğunu belirten Geleneksel Keçe Sanatçısı Fatma Birsen Ulusaloğlu, "Yaklaşık 25 senedir keçe sanatıyla ilgilenmekteyim. Unutulmaya yüz tutmuş keçe sanatını yeni nesillere aktarmak için modernize ediyorum. Bunun yanında keçeli eserlerimi yaparken bir hikaye, eskiden kalma masalları, efsaneleri çalışmalarım da yansıtmak istedim. Her döneme ait farklı çalışmaları bir araya getirmek istedim. Anadolu’da olmak, böyle bir müzede olmak benim için çok önemli. Anadolu’da hayvancılığın bittiği bir dönemdeyiz. Bizim için keçe hayvancılık demek. Ülkemizde hayvancılık ne kadar yayılırsa bizim için yün demek" dedi.

"Dünyanın ilk tekstil ürünü keçe"

Dünyanın en eski dokuma tekstil ürününün keçe olduğunu söyleyen Ulusaloğlu, "Doğada ki hayvanları mağaralara kapattıkları vakit, hayvanların stresten tüyleri dökülmüş. Mağara devrinde dökülen tüyleri alıp taşların üzerine sermişler. Bu tüyler vücutta derinin sıcaklığı ile birleşince keçelerin oluşumu sağlanmış. Bu bilgi efsane de, mitolojide anlatılan masal da olabilir. Çünkü o dönemi yansıtan şeyler yok. Bildiğimiz tek şey var, Dünya’nın en eski dokuma tekstil ürünü keçe" şeklinde konuştu.

Geleneksel tepme keçe tekniği kullanılarak yapılan tablolar, iğne keçe tekniğinin uygulandığı ve geleneksel minyatür sanatı keçeye uygulayarak bir ilkin gerçekleştiği "1sen’den Efsaneler, Hikayeler, Masallar” keçe sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç'tan Sivas Caddesine alternatif yol

Başkan Büyükkılıç'tan Sivas Caddesine alternatif yol

Kayseri İl Müftüsü Akkuş'un acı günü

Kayseri İl Müftüsü Akkuş’un acı günü

Yahyalı'da okuma projesine yoğun ilgi

Yahyalı'da okuma projesine yoğun ilgi

Lise öğrencilerinden örnek davranış

Lise öğrencilerinden örnek davranış

Develi Belediyespor'un rakibi TÜRŞAD olacak

Develi Belediyespor'un rakibi TÜRŞAD olacak

5 soruda kira sözleşmelerinde tahliye taahhüdü

5 soruda kira sözleşmelerinde tahliye taahhüdü

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

3
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

4
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

5
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

6
Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Takdirle karşılanacak bir festival'

'Takdirle karşılanacak bir festival'

ERÜ'de 2022-2023 Eğitim-Öğretim Akademik yılı açıldı

ERÜ'de 2022-2023 Eğitim-Öğretim Akademik yılı açıldı

DAHA FAZLA
Büyükşehir, esnaflara İngilizce ve e-ticaret kursu verecek

Büyükşehir, esnaflara İngilizce ve e-ticaret kursu verecek

Talas Belediyesi'ne ait taşınmaz ihale yoluyla satılacak

Talas Belediyesi’ne ait taşınmaz ihale yoluyla satılacak

Cihannüma 126 Akademisyeni Kayseri'de buluşturacak

Cihannüma 126 Akademisyeni Kayseri'de buluşturacak

MHP'li Özdemir: 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, hedefi hedefimizdir'

MHP'li Özdemir: 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, hedefi hedefimizdir'

Kıskaçlı mahallesinde kanalizasyon sorununu çözüldü

Kıskaçlı mahallesinde kanalizasyon sorununu çözüldü