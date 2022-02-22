Kazım Yücel: 'Su indirimi ve ulaşım zammını bir araya getirmek talihsizliktir'

Yücel, hafta sonu yapılan ulaşım zammına değinerek, "İki yıldır belediye meclislerinde ulaşım fiyatlarının vatandaşımızın maaşına entegreli olarak çok yüksek olduğunu, Kayseri özelinde kilometre yapmanın çok fazla olmadığını, bunun İstanbul ve Ankara ile mukayese edilmemesi gerektiğini söylemiştik. Küçük bir alan ve daha az kilometre yapıyor, dolayısıyla ücretin düşük olması gerekiyor. Fakat belediye başkanımız seçimin hemen sonrasında fiyatları artırdı. Bir yılda ulaşımda yüzde 50'den fazla zam oldu" diye konuştu.

Yücel, KDV indirimine gidilen su bedelleriyle ilgili de konuşarak, "Biz su fiyatlarıyla ilgili de aynı şeyleri söyledik. Vatandaşın su fiyatlarını öderken zorlandığını ve 'Kayseri'de suya para mı verilir' dediklerini gördük. Bunu belediye başkanımıza ve meclislerde dile getirdik. Sayın başkan da suyun kendisinden değil, hanelere intikalinden dolayı böyle bir maliyetin ortaya çıktığını ve bu bedeli almak zorunda olduklarını söyledi. 'Buna rağmen çok ucuz' dedi. Biz en azından bu zamların maaşlara entegreli şekilde artması gerektiğini söylemiştik" ifadelerini kullandı.

"MAAŞI ÇIKARTTIĞINIZ KADAR ZAM YAPTINIZ"

Yetkililerin fiyatlardaki yüksekliğe kayıtsız kaldıklarını belirten Yücel, "İki yıldır su fiyatlarının çok yüksek olduğunu söylediğimizde belediye başkanı duymazdan geldi, hiçbir şekilde cevap vermemeyi kendisine düstur kabul etti. Suda yüzde 7 indirim getirirken, ulaşımda yüzde 20-25'ten fazla zammı bir araya getirmeyi bir talihsizlik kabul ediyoruz. Sayın cumhurbaşkanı bir ifadede bulunuyor, belediye başkanları bir noktadan açığı kapatmaya çalışıyor. Yani ezilen her zaman vatandaş. Su fiyatlarındaki indirimi kabul ediyor ve doğru buluyoruz. Doğalgaz faturalarında da aynı indirimlerin hızla hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü vatandaş artık bitti" şeklinde konuştu.

Yücel, "Ulaşım zammı talihsiz bir döneme denk gelmiştir. Asgari ücreti çıkarttığınız kadar daha fazla enflasyon ve zam yaptınız" dedi.