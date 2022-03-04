Kazım Yücel: “Sahabiye Mahallesi’nde pazar yeri sorunu var”

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde, semt pazarının kurulduğu yer, şahıs arazisi olduğu gerekçesiyle kaldırıldı. Buraya dükülen asfalt da, itirazlar nedeniyle belediye ekipleri tarafından söküldü. Pazarcılar, dün Recep Mamur Camii karşısındaki dar alanda tezgah açmak zorunda kaldı.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Kayseri’nin merkezinde yer alan ve kalabalık nüfusa sahip mahallede pazar yeri sıkıntısı yaşandığını söyledi. Acilen bölgeye pazar yeri yapılması gerektiğini belirten Yücel, “Kayseri’nin Sahabiye bölgesinde bulunan ve Perşembe pazarı olarak bilinen pazar alanı kentsel dönüşümle birlikte ilkokula dönüştürülmüştü. Daha sonra da kaldırılan pazar yeri cadde üzerine bir yere konuldu. Bu durumdan esnaf ve alışverişe gelen vatandaş şikâyetçi oldu. Bizler esnafı ziyaret ettiğimizde onlar bize ‘Sesimizi duyurun’ dediler. Biz de bunun üzerine belediye yetkililerine durumu bildirdik. Talebimiz karşılık buldu ve gecekonduların bulunduğu alan yıkılarak pazar yerine dönüştürüldü. Esnaf ve vatandaş yeni yerle birlikte biraz daha rahat olsalar da bu hafta gördük ki bu asfaltlanan yer de sökülmeye başlandı. Bununla ilgili gerekçelerini araştırdığımızda bölgenin bir kısmının vatandaşlara ve bir kısmının da yola ait olduğunu öğrendik. Mülk sahipleri de ‘Madem asfalt döktün pazar yaptın bizim bedellerimizi öde’ dedikleri için belediye çok hızlı bir şekilde o bölgeye döktüğü asfaltın bir kısmını kaldırmak zorunda kaldı. Sahabiye mahallesindeki pazar yeri sıkıntısı devam ediyor. Sahabiye Bölgesine bir pazar yeri ihtiyaç. Kentsel dönüşüm devam ederken acilen pazar yerinin belirlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“BU MİLLİ SERVET KAYBIDIR”

Sökülen asfaltların ham maddesinin son dönemlerde ülkemizde tavan yapmış olan petrol olduğunun altını çizen Yücel, “Pazar yeri ve sosyal tesisler gibi yerler yapılırken doğru planlamamız gerekli. Eğer doğru planlanmazsa vatandaşa göre bir şey yok gibi gözüküyor ama sizin verdiğiniz vergililere asfalt yapılıyor. Ham maddesi tavan yapan bir petrolün heba edilmesi bir milli servet kaybıdır” diye konuştu.