Kazancılar çarşısı restore edildi

Melikgazi Belediyesi tarafından Kazancılar Çarşısı'nda yapılan yenileme çalışmaları bir süre önce tamamlandı. Yapılan çalışma ile çarşı yeni bir görünüm kazandı. Böylece çarşının göbeğinde duran çeşme kaldırıldı ve açık alanlar da kapatıldı.

Vatandaşlar, çarşının yeni görünümünün eskisine göre daha iyi olduğunu ve daha bakımlı olduğunu söyledi. Çarşı içinde bulunan çeşmenin kaldırılmasıyla alanın genişlediğini ve açık alanların kapatılmasının çarşı için modern bir görünüm kazandığı belirtildi. Bazı vatandaşlar ise çarşının eski halinin otantik bir görünüme sahip olduğunu ve turistik olarak daha güzel olduğunu belirtti.

KAZANCILAR ÇARŞISI TARİHİ

Kayseri’nin ekonomi merkezi olarak bilinen Kazancılar Çarşısı’nda bir dönem 16’ncı yüzyılın ortalarında yapılmış olduğu tahmin edilen cami ve çeşme bulunuyordu. 1935 yılında ise bu alana Kazancılar Çarşısı inşa edildi. Önceleri manifaturacıların bulunduğu çarşıda şu anda kuyumcular ve sarraflar yer alıyor. Çarşı, 1995 yılında modern bir görünüme kavuşarak bu günlere gelmiştir.

