Kazada hayatını kaybeden kız kardeşler toprağa verildi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 2 kız kardeş toprağa verildi.

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  • 30.08.2022 14:34
  • Güncelleme: 30.08.2022 14:54
Kazada hayatını kaybeden kız kardeşler toprağa verildi
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Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 2 kız kardeş toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Niğde karayolu Başköy mevkii yakınlarında M.K.’nin (20) kullandığı 51 ACG 516 plakalı kamyon ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 38 D 5553 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise hafif ticari araçta bulunan Zeynep D. (8), Kevser D. (11), Emrullah D. (33), Hatice D. (30), S.D. (4) ve Adalet D.’yi (60) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan Zeynep D. ile Kevser D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kız kardeşler, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Kardeşlerin Develi Çarşı Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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İHA

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