Kazada aracın üstünde kalan kadın 20 metre sürüklendi

Niğde'de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Kadınlardan biri kaldırıma savrulurken, aracın üzerinde kalan kadın ise 20 metre sürüklendi.

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  • 16.09.2022 16:36
  • Güncelleme: 16.09.2022 16:36
Kazada aracın üstünde kalan kadın 20 metre sürüklendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Kadınlardan biri kaldırıma savrulurken, aracın üzerinde kalan kadın ise 20 metre sürüklendi.

Kentin çeşitli noktalarında bulunan KGYS kameralarına farklı tarihlerde meydana gelen yaralamalı ve madde hasarlı trafik kazaları yansıdı. Yol ayırımına gelen bir aracın güvenlik bariyerlerine çarparak takla atması görüntülere yansırken, bir otomobilin karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarpması ise ’bu kadar olmaz’ dedirtti. Otomobilin çarptığı kadınlardan biri kaldırıma savrularak yaralanırken, diğer kadının ise otomobilin üzerinde kalarak 20 metre sürüklenmesi kameraya yansıdı.

İHA

Kayseri Gündem
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