Kaza yapan muhtar, ölümden döndü
Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesinde meydana gelen trafik kazasında Çadırkaya Muhtarı Hamit Celenay yaralandı.
- 09.08.2022 10:12
- Güncelleme: 09.08.2022 10:12
Kaza, Kayseri-Niğde Karayolu üzerinde dün aksam saatlerinde meydana geldi. Çadırkaya Mahalle Muhtarı Hamit Celenay idaresindeki 42 LK 607 plakalı otombil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada büyük çapta maddi hasar oluşurken sürücü Çadırkaya Mahalle Muhtarı Hamit Celenay da hafif şekilde yaralandı. Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celenay, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaza yerinde inceleme yapan jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.