KAYÜ Teknik Bilimler MYO, Kayseri Erciyes A.Ş. ile işbirliği için sahada

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Erciyes A.Ş. tesislerine teknik gezi düzenlendi. Geçtiğimiz hafta Kayseri Üniversitesi ile Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen teknik gezi çerçevesinde KAYÜ Teknik Bilimler MYO'dan ilgili bölüm öğretim elemanları, Erciyes A.Ş.'nin tesisleri ve teknik altyapısına yönelik incelemelerde bulundu.

PAYLAŞ
  • 24.08.2022 16:39
  • Güncelleme: 24.08.2022 16:58
KAYÜ Teknik Bilimler MYO, Kayseri Erciyes A.Ş. ile işbirliği için sahada
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Erciyes Kayak Merkezi’ndeki Erciyes A.Ş. tesislerine teknik gezi düzenlendi. Geçtiğimiz hafta Kayseri Üniversitesi ile Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen teknik gezi çerçevesinde KAYÜ Teknik Bilimler MYO’dan ilgili bölüm öğretim elemanları, Erciyes A.Ş.’nin tesisleri ve teknik altyapısına yönelik incelemelerde bulundu.

KAYÜ Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse ve ilgili birim öğretim elemanlarının Erciyes’e gerçekleştirdiği teknik gezi brifingle başladı. Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu verdiği brifingde, Erciyes A.Ş.’nin çalışmaları ve projelerini anlattı ve Erciyes Master Planı hakkında bilgiler verdi.

Brifingin ardından sahada Erciyes A.Ş.’nin tesislerini, teleferik, telesiyej ve kar makinesi gibi teknik ekipmanlarını inceleyen Teknik Bilimler MYO heyeti, teknik konularda ortak yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alış verişinde bulundu.

Kayseri Üniversitesi ile Kayseri Erciyes A.Ş. arasında geçtiğimiz hafta Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı tarafından imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin teleferik ve halatlı taşıma sistemleri konularında uzmanlaştırılarak Erciyes Kayak Merkezi’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik uzman kadronun yetiştirilmesine katkı sağlanması ve Teknik Bilimler MYO’dan alanında tecrübeli ilgili birim öğretim elemanlarının bilgi ve tecrübeleri ile Kayseri Erciyes A.Ş.’ye teknik açıdan destek olmaları ve aynı zamanda Ar-Ge çalışmalarına katkı sunmaları planlanıyor.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Mim-Sin Kooperatifi genel kurula gidiyor

Mim-Sin Kooperatifi genel kurula gidiyor

Vali Çiçek: 'Sanayi, Kayseri'nin milli sporudur'

Vali Çiçek: “Sanayi, Kayseri’nin milli sporudur”

Merkez Bankası faiz düşürürken, döviz ve altın neden düşüyor?

Merkez Bankası faiz düşürürken, döviz ve altın neden düşüyor?

Özhaseki, Arık'a dava açtı

Özhaseki, Arık’a dava açtı

Aranan kadın balkondan atladı, polisten kaçamadı

Aranan kadın balkondan atladı, polisten kaçamadı

Soğutma kulesi kampanya öncesine yetişecek

Soğutma kulesi kampanya öncesine yetişecek

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

6
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
30 Ağustos Tenis Kupası devam ediyor

30 Ağustos Tenis Kupası devam ediyor

6 Senedir kayıp olan Mehmet Mavi bulunamadı

6 Senedir kayıp olan Mehmet Mavi bulunamadı

DAHA FAZLA
Motorine iki haftada 4'üncü zam kapıda

Motorine iki haftada 4’üncü zam kapıda

Kayseri Tekvando İl Temsilciliğinde Özben Şimşek dönemi

Kayseri Tekvando İl Temsilciliğinde Özben Şimşek dönemi

Beslenme Uzmanı Rabia Özaslan: 'Çok güneşte kalmak kolajen üretimini düşürüyor'

Beslenme Uzmanı Rabia Özaslan: 'Çok güneşte kalmak kolajen üretimini düşürüyor'

Kayseri'de 'Kurtalan Ekspres' rüzgarı

Kayseri'de 'Kurtalan Ekspres' rüzgarı

Gelecek Partili Aydın: 'Abdullah Gül isterse cumhurbaşkanı adayı olabilir'

Gelecek Partili Aydın: “Abdullah Gül isterse cumhurbaşkanı adayı olabilir”