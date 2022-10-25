KAYÜ Rektörü, Mersin'den ödülle dönen aşçılık öğrencilerini kabul etti

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Mersin'de 21-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Gastrofest çerçevesinde düzenlenen yemek yarışmalarından ödülle dönen Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerini kabul etti.

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  • 25.10.2022 13:08
  • Güncelleme: 25.10.2022 14:02
KAYÜ Rektörü, Mersin'den ödülle dönen aşçılık öğrencilerini kabul etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Mersin’de 21-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Gastrofest çerçevesinde düzenlenen yemek yarışmalarından ödülle dönen Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerini kabul etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen kabulde Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, aşçılık programı öğrencilerini ve öğretim elemanlarını kazandıkları başarıdan dolayı tebrik etti. Hemen hemen katıldıkları her yarışmadan ödülle dönen Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerinin üniversiteyi gururlandırdığını belirten Rektör Karamustafa, bu başarının devamını diledi.

Mersin’de Gastrofest çerçevesinde yapılan üniversiteler arası ana yemek yarışmasında klasman birincisi ve klasman üçüncüsü olarak madalya ve kupa kazanan öğrenciler ve öğretim elemanları, yarışma hakkında Rektör Karamustafa’ya bilgiler verdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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