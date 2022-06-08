KAYÜ Pınarbaşı MYO'da 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Pınarbaşı Suna Yalçın Meslek Yüksekokulu'nda 2021-2022 akademik yılında mezun olan 50 öğrenciye törenle diplomaları verildi.

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  • 08.06.2022 11:10
  • Güncelleme: 08.06.2022 12:10
KAYÜ Pınarbaşı MYO'da 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Pınarbaşı Suna Yalçın Meslek Yüksekokulu’nda 2021-2022 akademik yılında mezun olan 50 öğrenciye törenle diplomaları verildi.

Cahit Yalçın Konferans Salonu’nda gerçekleşen mezuniyet törenine, Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşalıoğlu, Pınarbaşı MHP İlçe Başkanı Kadir Akbaş ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreninin açış konuşmasını yapan Pınarbaşı MYO Müdürü Doç. Dr. Bahatdin Daşbaşı, Pınarbaşı MYO olarak öğrencileri mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun ise konuşmasında mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Rektör Yardımcısı Boztosun, “Mezun öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Umarım bundan sonrada iş hayatlarında da başarılı olurlar. Ailelerden isteğimiz eğitim hayatlarında olduğu gibi mezuniyet sonrası hayatlarında da çocuklarına sürekli destek olmaları, sürekli yanlarında olmalarıdır” dedi.

Kayseri Üniversitesi’ndeki mezuniyet törenlerinde gelenek haline gelen şed bağlamanın önemine de değinen Rektör Yardımcısı Boztosun, şed bağlama kültürünün Ahilik kültüründen geldiğini hatırlattı. Konuşmaların ardından okulu birincilikle bitirip mezun olan Aslı Doyar adındaki öğrenci, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Başta dereceye giren öğrencilerden başlamak üzere mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından tören son buldu.

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İHA

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