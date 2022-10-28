KAYÜ'de Oğuz Boyları Sempozyumu Düzenlendi

Oğuz Boyları Derneği tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen Uluslararası Oğuz Boyları Sempozyumu, Kayseri Üniversitesi’nin (KAYÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesindeki Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve iki gün süren kongre ile ilgili Oğuz Boyları Derneği Başkanı Öcal Arslankaya, emeği geçen herkese teşekkür etti. KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bu tür etkinliklerin Türk Dünyasının birlikte hareket etmesi açısından önemine vurgu yaptı. Rektör Karamustafa, “Düzenlenen bu sempozyumun akademik çıktılarının tüm dünyanın bilgi birikimine katkılar oluşturmasını diliyor, sempozyum katılımcılarını üniversitemizde, Kayserimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

9 ülkeden ve 20 farklı üniversiteden 60 civarında katılımcının 70’in üzerinde bildiri ile katıldığı sempozyum sonrasında konser etkinlikleri, Kayseri’nin tarihi, turistik ve kültürel alanlarına yönelik geziler düzenlendi.