KAYÜ'de 2022-2023 Eğitim-Öğretim Akademik yılı açıldı

Kayseri Üniversitesi'nde (KAYÜ) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

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  • 02.11.2022 19:26
  • Güncelleme: 02.11.2022 19:55
KAYÜ'de 2022-2023 Eğitim-Öğretim Akademik yılı açıldı
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Kayseri Üniversitesi’nde (KAYÜ) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı‘nın okunmasının ardından başlayan programda, bir konuşma yapan KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, “Yeni akademik yılımızın başta öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz olmak üzere tüm üniversitemiz mensuplarına hayırlı olmasını diliyorum. Üniversiteler bilimin ışığında bilginin, teknolojinin araştırmanın eğitim ve öğretimin harmanlandığı, topluma fayda sunan ve ulusal fayda oluşturan ülkelerin kalkınma lokomotifleridir. Hiçbir yerde üniversitelerinin gelişmiş kendisinin geri kaldığı bir ülke göremeyiz. Yine hiçbir ülke gösteremeyiz ki gelişmiş üniversitelere sahip olmasın, bu ülke iktisadi olarak ileriye gitmiş olsun, gelişme göstermiş olsun. Dolayısıyla ülkemizde her ilde var olan üniversitelerle Türkiye bölgesinde emin adımlarla güçlü ve lider bir ülke olma yolunda ilerlemektedir. Kayseri Üniversitesi kendi genlerine bağlı milli ve manevi değerleriyle özdeşmiş, Anadolu irfanı ile yoğurulmuş ve bizim köklü genlerimizle özdeşleşmiş gençlerin iş dünyasına kazandırılmasını amaçlamıştır” ifadelerinde bulundu.

Öğrencilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Biz sizleri çok seviyoruz. Sizlere layık olmak için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler donanımlı, eğitimli, öz güven içerisinde olursa siz kazanırsınız, biz kazanırız, aileniz kazanır, şehrimiz, ülkemiz kazanır” diyerek, eğitim alanında ulaşımdan çamaşır yıkama merkezine, eğitim desteğinden spor ve sosyal tesislerde indirime kadar yaptıkları hizmetlerden bahsetti.

10 bin öğrenciye tam 40 milyon TL eğitim yardımı yaptıklarını aktaran Başkan Büyükkılıç’ın öğrencilere yaptıkları bu hizmetlere, öğrenciler tarafından alkışlarla teşekkür edildi. Büyükkılıç, öğrencilere 6 bin yıllık geçmişi olan Kayseri’nin tarihi ve turistik eserlerini de anlattı.

Konuşmalarında ardından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman, “Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Müslümanların Bilime Katkıları’ konulu akademik yılı açılış dersini anlattı.

Program plaket takdiminin ardından son erdi.

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İHA

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