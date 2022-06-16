KAYÜ Bünyan MYO'da Mezuniyet ve Şed Kuşanma Töreni Düzenlendi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Bünyan Meslek Yüksekokulu'nda 2021-2022 bahar yarıyılında sivil savunma ve itfaiyecilik, özel güvenlik ve koruma ile posta hizmetleri programlarından mezun olan 127 öğrenciye törenle diplomaları verildi ve şed kuşandı.

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  • 16.06.2022 12:12
  • Güncelleme: 16.06.2022 13:18
KAYÜ Bünyan MYO'da Mezuniyet ve Şed Kuşanma Töreni Düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Bünyan Meslek Yüksekokulu’nda 2021-2022 bahar yarıyılında sivil savunma ve itfaiyecilik, özel güvenlik ve koruma ile posta hizmetleri programlarından mezun olan 127 öğrenciye törenle diplomaları verildi ve şed kuşandı.

Bünyan MYO Şadi Korkmaz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özhan Altun, Bünyan MYO Müdürü Doç. Dr. Sedat Per, Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, Pınarbaşı Suna Yalçın MYO Müdürü Doç. Dr. Bahatdin Daşbaşı, hayırsever Ramazan Polat, ilçe protokolü, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan mezuniyet töreninin açış konuşmasını yapan Bünyan MYO Müdürü Doç. Dr. Sedat Per, okuldaki çalışmalar hakkında bilgiler vererek, mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen’in konuşmalarının ardından kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile kurulduğu günden bu yana önemli mesafe kat eden üniversitelerinde, mesleki ve teknik yükseköğretimde öncü üniversiteler arasına girme yolunda ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi. Mezun öğrencilere seslenen Rektör Karamustafa; “Sizler için asıl hayat bundan sonra başlıyor. Okulda öğrendiklerinizi meslek hayatınızda başarıyla uygulayacaksınız. Ailenize ve ülkenize faydalı birey olmak için çalışacaksınız. Hayatta karşınıza çıkabilecek engeller karşısında hiçbir zaman yılmayacak, her zaman daha iyisi olmak için çaba göstereceksiniz” dedi.

Kayseri Üniversitesi olarak geleneksel hale getirdikleri mezuniyet törenlerinde kep atma yerine öğrencilerin şed kuşanma törenine de değinen Rektör Karamustafa, kadim kültürümüzün ve Anadolu irfanının önemli bileşeni olan ahiliğin kadim kültürümüzün bir göstergesi olduğunu ve bu çerçevede bir sembol olarak şed kuşanma töreni ile öğrencilere bilgi, tecrübe, vefa ve sabır değerlerinin öneminin işaret edildiğini belirtti. Protokol konuşmaların ardından okul birincisi Batuhan Elbaşı mezun öğrenciler adına konuşma yaptı ve mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Dereceye giren öğrencilere ödül ve başarı belgeleri verildi, tüm mezunlara şed kuşandı ve mezuniyet belgeleri verildi. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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İHA

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