KAYSO, Melih Eymen ve Hasan Çınar’a nefes oldu

KAYSO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divan üyeleri kendi aralarında para toplayarak kampanyaya 560 bin lira destek oldu.

Kayseri’de yaşayan SMA hastası Hasan Çınar ve Melih Eymen için Kayseri Sanayi Odası tek yürek oldu. Kampanyaların bitmesi için şehirde yaşayan vatandaşlar ve iş adamları yardım kampanyasına dahil oluyor. Son olarak Mehmet Büyüksimitci’nin başkanlığını yaptığı Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ve Meclis üyeleri kampanyaya 560 bin lira bağışta bulundu. Başkan Büyüksimitci, kampanyaya desteğin süreceğini kaydetti.