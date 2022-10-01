KAYSO'da seçimler başladı

Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) organ seçimleri başladı. Seçimde oy kullanan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci yaptığı açıklamasında, 'Rekabet odaya sahip çıkılmasını tetikliyor' dedi.

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  • 01.10.2022 11:14
  • Güncelleme: 01.10.2022 11:35
KAYSO'da seçimler başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Sanayi Odası’nda (KAYSO) organ seçimleri başladı. Seçimde oy kullanan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci yaptığı açıklamasında, “Rekabet odaya sahip çıkılmasını tetikliyor” dedi.

KAYSO Hizmet Binası’nda yapılan seçimde oyunu kullanan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci yaptığı açıklamasında, “Bugün aslında sanayicinin oyunu kullandığı ve kararını verdiği bir gün. 2018-2022 yılı süresince 4 yıllık bir sürede görev yaptık. Bugün de sanayicilerden tekrar yetki istedik. Eğer sanayicimiz uygun görürse bugün bizi tekrar yetkilendirecek. Şu an itibari ile 4 karşı grubumuz var. İnşallah akşamüzeri saat 17.00’de sandıklar açıldığında sanayicimiz yetki verdiyse biz devam edeceğiz. Vermediyse de herkes işine gidecek ama şu an itibariyle ben bir risk görmüyorum. Bütün sanayicilerimize katılımları için teşekkür ediyorum. Odalarına sahip çıktıklarını göstermesi, bu kalabalığın olması çok önemli. Rekabet de belki de biraz bunu tetikliyor. İyi oluyor, daha çok sanayicimiz geliyor. Ben herkese tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

KAYSO da kırmızı liste ile yeniden aday olan mevcut başkan Mehmet Büyüksimitci’ye rakip olarak KAYSO Meclis Üyesi Ali Baktır, mavi liste ile seçime girdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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