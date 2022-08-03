KAYSO Başkanı Büyüksimitci: '2023 yılında 5 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalama şansımız var'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, '2023 yılında 5 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalama şansımız var' dedi.

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  • 03.08.2022 12:20
  • Güncelleme: 03.08.2022 14:38
KAYSO Başkanı Büyüksimitci: '2023 yılında 5 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalama şansımız var'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, “2023 yılında 5 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalama şansımız var” dedi.

KAYSO Başkanı Mehmet büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya ile beraber Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Büyüksimitci, Türkiye’nin ekonomik olarak ihtiyacını karşılayan 2 büyük sektörün sanayi ve turizm sektörleri olduğunu ifade ederek, Birçok ülkede faizlerin artırılması aslında parayı piyasadan geri çekmekle ve piyasayı sıkıştırmakla alakalı durum. Dolayısıyla bunun Türkiye’ye etkisi olacak. Çünkü para anavatanına dönüyor. Bizim de yurtdışından kaynağa ihtiyacımız var. Bizim ihtiyacı karşıladığımız en büyük iki kalem turizm ve ihracat. Şu anda ihracatla ilgili gayet iyi gidiyoruz. Ancak Amerika’da ve Avrupa’da kısmen belirli sektörlerde bir durgunluk görüyoruz. Sanayicilerimizden , ihracat yapanlardan da bunu hissediyoruz. Türk sanayicileri olarak bizler çok hızlı hareket ediyoruz. Dünya’da ihracat anlamında gideceğimiz çok yer var. Bir şekilde yeni pazarlar bularak, büyük pazarlarda ki eksiğimizi doldurmamız lazım. Çünkü bu ülkenin hakikaten yabancı kaynağa ihtiyacı var. Dövize ihtiyacı var. Pandemide Türkiye’nin ihracatı acayip derecede patladı. 2020’de kovid-19’un olduğu dönemde 1 buçuk ay boyunca yurt dışına 1 dolarlık ürün gönderemedik. Daha sonra o 1 buçuk aylık süreçte gönderemediğimizi gönderdik. Artı yılsonu itibariyle de tüm zamanların rekorunu kırdık. 2021’de tekrar bir rekor kırdık. 2022’de inşallah 4 milyar doları geçeceğiz. Bu rakamlara göre 2023 yılında 5 milyar dolarlık ihracat hedefine yakalama şansı bizim için var. Dünyadaki durum bizi gerçekten etkiliyor. Komşularla olan problemlerimiz var. Bizim ülkemiz hakikaten çok aktif. Bu problemleri çözeriz diye inanıyoruz. İş adamına ümitsizlik yakışmaz. İş adamı çözüm olmayan yerde çözüm üretmek zorunda olandır” diye konuştu.

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya da, “Resesyona gireceğimize ben inanmıyorum. Türkiye için ben bir risk olduğunu düşünmüyorum. Küçülme büyüme rakamlarımızda küçülme olabilir mi? olabilir. Nitekim Türkiye’de en son yüzde 2.9 olan Türkiye’nin 2022 büyüme rakamı, yüzde 3.5’e yükseldi. Bu bizim için çok iyi bir haber. Türk insanının kabiliyetleri her krizi önler. Sanayicilerinde kabiliyetleri ispat edilmiştir. Çok umutsuz olmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

KGC Başkanı Metin Kösedağ ise ziyaretlerinden dolayı KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya’ya teşekkür etti.

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İHA

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