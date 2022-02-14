KAYSERmall Outlet'den 'kefilsiz iş yeri ihalesi'ne davet

Kayseri'de hizmet veren KAYSERmall Outlet'de 34 iş yeri için 24 Şubat'ta yapılacak açık arttırma ihalesi ile ilgili bilgiler veren İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ağca, 'İhaleye katılacak vatandaşlarımızda kefil ya da banka teminatı koşulları aranmayacak' dedi.

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  • 14.02.2022 15:24
  • Güncelleme: 14.02.2022 16:47
KAYSERmall Outlet'den 'kefilsiz iş yeri ihalesi'ne davet
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de hizmet veren KAYSERmall Outlet’de 34 iş yeri için 24 Şubat’ta yapılacak açık arttırma ihalesi ile ilgili bilgiler veren İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ağca, “İhaleye katılacak vatandaşlarımızda kefil ya da banka teminatı koşulları aranmayacak” dedi.

Melikgazi ilçesine bağlı İldem bölgesinde hizmet veren KAYSERmall AVM içerisinde bulunan 34 iş yeri İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nin tasfiyesi nedeni ile 24 Şubat Perşembe günü saat 10.30’da açık arttırma ile ihaleye çıkacak. İhalede herhangi bir ön koşul aranmazken, katılacak vatandaşların bankaya TOKİ Emlak Müzayede hesabına teminat yatırması yeterli olacak. İhalede iş yeri alan vatandaşlar da yüzde 10 peşinat ve 120 ay taksitle ödemelerini gerçekleştirecek.

Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ağca, “Kayseri’nin İldem bölgesinde içinde toplam 106 iş yeri bulunan KAYSERmall AVM’deki iş yerlerinden 34 tanesini ihale yoluyla, açık arttırmayla satacağız. TOKİ Emlak Müzayede marifeti ile bu satış gerçekleşecek. Satışın ardından da iş yerlerinin açılmasını talep edeceğiz. İhalemiz 24 Şubat’ta gerçekleşecek ve dediğimiz gibi Emlak Müzayede tarafından açık arttırmayla yapılacak. İhaleye girecek vatandaşlarda herhangi bir ön koşul aramıyoruz. TOKİ Emlak Müzayede hesabına teminatı yatırarak her vatandaşımız ihaleye katılabilir. Ödemeler de yüzde 10 peşin ve 10 yıl vadeli olacak. Yani orta sınıflı bir iş yerine bin 500 - 2 bin TL aylık ödeme ile sahip olabilecekler. İhaleye katılacaklardan herhangi bir kefil, banka teminatı gibi taleplerimiz yok. Direkt gelip teminatı yatırarak ihaleye katılabilirler. Bu kaçırılmayacak büyük bir fırsat. Kayseri’nin en güzide bölgesinde en güzide iş yerlerinden bir tanesi. Buranın değerlendirilmesini ve bu fırsatın da kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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İHA

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