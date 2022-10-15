Kayserisporlu Nurettin Korkmaz sezonu kapattı

Kayserispor alt yapısından yetişen genç futbolcu Nurettin Korkmaz sezonu kapattı. Geçen hafta yapılan antrenmanda sakatlanan genç futbolcu sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Nurettin Korkmaz sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yırtığı nedeniyle özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Taşer ve Doç. Dr. Tunay Erden tarafından yapılan başarılı bir operasyon geçirmiştir. Aynı seansta futbolcumuzun mevcut osgood schlatter hastalığı da tedavi edilmiştir. Nurettin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve en kısa sürede aramıza dönmesini diliyoruz” açıklamasında bulunuldu.