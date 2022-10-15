Kayserisporlu Nurettin Korkmaz sezonu kapattı

Kayserisporlu futbolcu Nurettin Korkmaz'ın, geçirdiği ameliyat nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı. 

PAYLAŞ
  • 15.10.2022 15:29
  • Güncelleme: 15.10.2022 15:29
Kayserisporlu Nurettin Korkmaz sezonu kapattı

Kayserispor alt yapısından yetişen genç futbolcu Nurettin Korkmaz sezonu kapattı. Geçen hafta yapılan antrenmanda sakatlanan genç futbolcu sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat oldu. 

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Nurettin Korkmaz sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yırtığı nedeniyle özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Taşer ve Doç. Dr. Tunay Erden tarafından yapılan başarılı bir operasyon geçirmiştir. Aynı seansta futbolcumuzun mevcut osgood schlatter hastalığı da tedavi edilmiştir. Nurettin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve en kısa sürede aramıza dönmesini diliyoruz” açıklamasında bulunuldu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Eczacılar, hakları için 14 yıl aradan sonra miting yapacak

Eczacılar, hakları için 14 yıl aradan sonra miting yapacak

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Polis ekiplerinden 'huzur' uygulaması: Aranan 29 şahıs yakalandı

Polis ekiplerinden 'huzur' uygulaması: Aranan 29 şahıs yakalandı

Kayserispor - Galatasaray maçının VAR'ı Erkan Engin

Kayserispor - Galatasaray maçının VAR'ı Erkan Engin

Kaymakam Tunç: 'Okuma alışkanlığını cadde ve sokaklara taşımak istiyoruz'

Kaymakam Tunç: 'Okuma alışkanlığını cadde ve sokaklara taşımak istiyoruz'

Kalp krizi geçiren polisin, şehitliğe defnedilmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı

Kalp krizi geçiren polisin, şehitliğe defnedilmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

4
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kalp krizinden ölen polisin, vasiyeti yerine getirildi

Kalp krizinden ölen polisin, vasiyeti yerine getirildi

KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı ve beraberindeki kafile Kayseri'yi gezdi

KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı ve beraberindeki kafile Kayseri’yi gezdi

DAHA FAZLA
Ahmet Rifat Çalıka'nın anıları kitaplaştırıldı

Ahmet Rifat Çalıka’nın anıları kitaplaştırıldı

Amasra'da patlayan kömür madeninin sahibi Kayserili çıktı

Amasra’da patlayan kömür madeninin sahibi Kayserili çıktı

Kitap Fuarı'na ziyaretçi akını

Kitap Fuarı'na ziyaretçi akını

Protokolden göz bantlı, değnekli farkındalık

Protokolden göz bantlı, değnekli farkındalık

Kayserisporlu Nurettin Korkmaz sezonu kapattı

Kayserisporlu Nurettin Korkmaz sezonu kapattı