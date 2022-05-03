Kayserisporlu Mert Çetin korkuttu

Kayserispor'un Beşiktaş ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mert Çetin'in ayak bileğinde hafif sakatlığı olduğu öğrenildi. 

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  • 03.05.2022 15:36
  • Güncelleme: 03.05.2022 15:36
Kayserisporlu Mert Çetin korkuttu


Kayserispor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı başarılı savunması Mert Çetin, sezonun ikinci yarısında Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın değişmeyen isimlerinden olmuştu. Pazar günü Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Mert'in ayağında sakatlık olduğu öğrenildi. 1-2 hafta tedavi görmesi beklenen Mert Çetin Trabzonspor ile oynanacak olan Türkiye Kupası Yarıfinal rövanş maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. İtalya'nın Hellas Verona takımından kiralanan Mert Çetin Kayserispor formasıyla 3 Türkiye Kupası 10 da lig maçına çıktı. Başarılı stoper Kayserispor formasıyla 1 gole imza attı.
 

1ha

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