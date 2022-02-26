Kayserisporlu Mert Çetin: Hedeflerimiz için çalışmaya devam edeceğiz

Kayserispor, Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor karşısında ve 2-0 önde iken maçı 3-2'lik sonuçla kaybetmişti. Devre arası transfer döneminde Kayseri ekibine gelen ve stoper mevkiinde oynaya Mert Çetin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mert yaptığı paylaşımda, "Dün sahada iyi bir oyun ve iyi bir mücadele vardı. Her maçını kazanmak isteyen bir takımız. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Futbolda şansın da yeri var. O şans dün akşam bizden yana değildi. İyi bir takımız ve eksik oyuncularımız var. Hedeflerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.