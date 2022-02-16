Kayserisporlu futbolculardan, taraftara videolu çağrı

Kayserisporlu futbolcular, kamera karşısına geçerek video klip çekti. GZT Giresunspor maçı öncesi taraftarları maça davet ettiler. 

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  • 16.02.2022 12:22
  • Güncelleme: 16.02.2022 12:22
Kayserisporlu futbolculardan, taraftara videolu çağrı

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 25 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Yukatel Kayserispor 35 puanla ligin 10. sırasında bulunuyor. Sarı kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe’yi eleyerek çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.

Alınan başarılı sonuçların ardından, gözler Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak GZT Giresunspor karşılaşmasına çevrildi. 19 Şubat Cumartesi günü Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak. Sarı kırmızılı takım bu maçı kazanması halinde puanını şehrin plaka sayısı olan 38’e yükseltmiş olacak.

Karşılaşma öncesinde Yukatel Kayserisporlu futbolcular, kamera karşısına geçerek taraftarları bu maça davet etti. “Haydi maça” sloganıyla sosyal medya hesaplarından da paylaşılan videoda futbolcular birlik beraberlik mesajı verdi. Cumartesi günü şehrin kalbinin ‘Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda atacağı vurgusu yapıldı. 

Kayserispor – Giresunspor maçı öncesinde taraftarlar da, sosyal medya üzerinden ‘Tam 38 Puan’ etiketiyle farkındalık oluşturmaya başladı.

1ha

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