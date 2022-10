Kayserisporlu futbolcular lise öğrencileriyle buluştu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Y. Kayserispor’un oyuncuları Bernard Mensah ve Emrah Başsan, Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek, sporla ilgili bilgiler verdi.

Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleşen programa Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kayserispor futbolcuları Bernard Mensah ve Emrah Başsan, Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, Kayserispor idari Menajeri Yunus Akbulut, okul idaresi ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “Kayserisporumuzun öncelikle başkanına, başkan yardımcımıza ve değerli futbolcularımıza güzide okulumuza geldikleri için teşekkür ediyorum. Buradan mezun olan başkan yardımcımıza bugün burada notlarını vereceğiz. Anılarını yad etsin diyoruz. Tekrar okulumuza hoş geldiniz diyorum ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Aynı liseden 1995 yılında mezun olduğunu söyleyen Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı da, “1995 yılında ben de Baldöktü Anadolu Lisesi’nden mezun oldum ve bunu gururla ifade ediyorum. Burada sporla ilgili ve sporun insana nasıl katkıları olduğu hakkında çok şeyler konuşabiliriz. Burada daha çok soru cevap şeklinde devam etmenin doğru olacağını düşünüyorum. Hepinizi tekrar selamlıyorum, sporla ilgili çokça konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere inandıkları hedefe ilerlemeleri gerektiğini söyleyen futbolcu Emrah Başsan, “Burada olmaktan çok mutlu oldum. En son sanırım 14 sene önce bu okul seviyesinde samimiyetini yaşamıştım. Öncelikle bana bunu yaşattığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım hayatınızla alakalı her zaman plan ve programınız vardır. Okul öncelik olmak şartıyla futbolculuğa adım atmanızı gönülden isterim. Ben öncelikle futbola amatör kulüpte başladım. Amatörde 2 yıllık bir serüvenim oldu. Oradan Pendikspor’a geçtim ve inandığım doğrular peşinde ve güvendiğim insanlarla birlikte şu an Kayserispor forması altında oynamaktayım. Bunları sizlere inandığınız başarılar doğrultusunda giderek hem hedeflediğiniz yere inandığınız insanlarla birlikte yürüyün diye anlatıyorum. Umarım her zaman hedeflediğiniz şeylerin peşinden giderek başarılı olursunuz” dedi.

Futbolcu Bernard Mensah da, öğrencilerin yaptıkları işi en iyi şekilde yapmaları gerektiğini söyleyerek, “Buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri bu şekilde görmek beni gerçekten çok mutlu etti. Kendimle alakalı konuşacak olursam, ben de 13-14 yaşlarındayken okulu okuyup aynı zamanda da futbol oynuyordum. Bu benim için gerçekten kolay değildi. Okul ile futbolu aynı anda götürmek zordu fakat sevdiğim şeyi yapıyordum. Sporun içerisindeydim. O yüzden her zaman iyi çalıştım, elimden gelenin en iyisini yaptım. Şu an Kayserispor’dayım. Okuldayken, okul ile sporu aynı anda götürmek için gerçekten çok iyi bir motivasyon gerekiyor. Eğitim hayatınızın çok önemli bir parçası, sizlerin geleceğinizi belirlemede en önemli faktör şu anda. Ben gerçekten çok çalıştım. Ne yaparsanız yapın, elinizden gelenin en iyisini yapın ve iyi çalışın” ifadelerini kullandı.

Programda İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik tarafından, aynı okuldan mezun olan Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı’ya lise notlarının bulunduğu bir transkript hediye edilirken, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan futbolcular da forma imzalayarak, tezahürat yapan öğrencilere eşlik etti.