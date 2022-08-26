Kayserisporlu futbolcular düğünde coştu

Kayserisporlu futbolcular, kulüp sağlık ekibinden Ahmet Yıldız'ın düğününde adeta coştu. Yerli ve yabancı futbolcular, profesyonel dansçılara adeta taş çıkarttı.

PAYLAŞ
  • 26.08.2022 10:39
  • Güncelleme: 26.08.2022 17:51
Kayserisporlu futbolcular düğünde coştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserisporlu futbolcular, kulüp sağlık ekibinden Ahmet Yıldız’ın düğününde adeta coştu. Yerli ve yabancı futbolcular, profesyonel dansçılara adeta taş çıkarttı.

Kayserispor’un sağlık ekibinden Ahmet Yıldız, hayatını Sebahat Yıldız (Gürgen) ile birleştirdi. Gerçekleşen düğünde Kayserili sanatçı Muzaffer Elitaş sahne alırken Kayserispor’dan futbolcular İlhan Parlak, Mame Thiam, Bernard Mensah, Ramazan Civelek, Onur Bulut, Olivier Kemen, Ali Karimi, Kayserispor kulüp menajeri Yunus Akbulut, kulüp çalışanları ve çiftin yakınları katıldı. Kayserisporlu futbolcular İhan Parlak, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Bernard Mensah ve Mame Thiam, düğünde çalan müziğe eşlik ederek piste renk kattı. Onur Bulut, Mensah ve Thiam’ın oyun havası oynama çabaları da dikkat çekti.

Futbolcuların oyunlarına, davetliler de ilgi gösterdi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç: 'Şehrinden haberdar olmayan siyasiler, kamuoyunun zihnini bulandıran yaklaşımlar sergiliyor'

Başkan Büyükkılıç: 'Şehrinden haberdar olmayan siyasiler, kamuoyunun zihnini bulandıran yaklaşımlar sergiliyor'

Başkan Büyükkılıç'tan müjdeler zinciri

Başkan Büyükkılıç'tan müjdeler zinciri

Kocasinan Belediyesi'nden cenaze hassasiyeti

Kocasinan Belediyesi'nden cenaze hassasiyeti

Melikgazi, daha güvenli ulaşım için yol çizgi çalışması yapıyor

Melikgazi, daha güvenli ulaşım için yol çizgi çalışması yapıyor

Pastacılar ve Lokantacılar Odası Cuma çıkışı aşure dağıttı

Pastacılar ve Lokantacılar Odası Cuma çıkışı aşure dağıttı

Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri Kayserililerle buluşmaya devam ediyor

Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri Kayserililerle buluşmaya devam ediyor

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

4
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

5
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

6
Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mame Thiam Kur'an Kursunda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi

Mame Thiam Kur'an Kursunda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi

Zabıta, içinde para ve altın olan çantayı sahibine ulaştırdı

Zabıta, içinde para ve altın olan çantayı sahibine ulaştırdı

DAHA FAZLA
CHP Vekili Arık, Özhaseki'den destek istedi: 'Hodri meydan, şeref ve saygınlığın için araştırma önergemize destek ver'

CHP Vekili Arık, Özhaseki’den destek istedi: “Hodri meydan, şeref ve saygınlığın için araştırma önergemize destek ver”

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Dünyanın en yüksek 2'nci şelalesi Kapuzbaşı

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Dünyanın en yüksek 2’nci şelalesi Kapuzbaşı

Gelinlikçi Ali Mor, 'Gelinlik fiyatları arttı, talep düştü'

Gelinlikçi Ali Mor, “Gelinlik fiyatları arttı, talep düştü”

Erkilet Kütüphanesinin tanıtımı yapıldı

Erkilet Kütüphanesinin tanıtımı yapıldı

Kendine zarar veren şahsı polis etkisiz hale getirdi

Kendine zarar veren şahsı polis etkisiz hale getirdi